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Штаб Зеленского: Украина продолжит сближение с НАТО 

News.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина будет продолжать развивать сотрудничество с НАТО и построение профессиональной армии без призыва. Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского союза. Мы четко будем поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества «Украина — НАТО», — написал он в своём блоге на сайте «Обозреватель».
Он также добавил, что армия на Украине станет добровольной, обязательный призыв будет отменён. Государство позаботится о достойной жизни военнослужащих, в том числе после отправления в запас. Добровольцы, которые воевали в Донбассе, получат удостоверения участника боевых действий, отмечает ТАСС. Решение этих вопросов займёт от трёх месяцев до года.
Второй тур выборов президента Украины прошёл 21 апреля. По данным ЦИК страны, после обработки 99,98% протоколов Зеленский одерживает победу с 73,23% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко набрал 24,45%. Инаугурация избранного лидера должна состояться не позднее 31 мая.
Ранее в команде Зеленского сообщили, что чиновники, допустившие вооружённый конфликт в Донбассе, понесут наказание. Предстанут перед судом и те, кто позволил произвести «сдачу» Крыма России, писал News.ru.
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Комментарии
Армия , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС
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