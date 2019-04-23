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Систему «Посейдон» примут на вооружение ВМФ к 2021 году, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Система "Посейдон", состоящая из подводной лодки-носителя беспилотников "Белгород" (проект 09852) и самих аппаратов, будет принята на вооружение ВМФ РФ через два года, сообщил РИА Новости во вторник информированный источник.
Официальная церемония спуска на воду первой лодки, носителя подводных беспилотников "Посейдон", "Белгород" состоится во вторник на заводе "Севмаш" (Северодвинск).
"В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России", — сказал собеседник агентства.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".
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Армия , Оружие , Севмаш , РИА Новости
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