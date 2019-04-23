Первую атомную подводную лодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", во вторник спустили на воду на "Севмаше", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Из-за особой секретности проекта аккредитованным на мероприятие журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.
Как рассказывал ранее контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров, спуску подлодки предшествовали стендовые испытания "Посейдона".
Впервые о том, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, объявил в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин.
По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
В послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Путин сообщил, что первая подлодка-носитель такого оружия будет спущена на воду уже весной.
В качестве экспериментального носителя выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852, сообщал РИА Новости источник в "оборонке".
Опрошенный РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко ранее выразил мнение, что "Посейдон" представляет собой стратегические оружие возмездия, которое может быть применено только в случае ядерной агрессии против России.