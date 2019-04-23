Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду

Первую атомную подводную лодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", во вторник спустили на воду на "Севмаше" , передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

Из-за особой секретности проекта аккредитованным на мероприятие журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.

Как рассказывал ранее контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров , спуску подлодки предшествовали стендовые испытания "Посейдона".

Впервые о том, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, объявил в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Путин сообщил, что первая подлодка-носитель такого оружия будет спущена на воду уже весной.

В качестве экспериментального носителя выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852, сообщал РИА Новости источник в "оборонке".