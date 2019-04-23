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Журналистам запретили фотографировать первую подлодку-носитель «Посейдонов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Журналистам запретили фотографировать первую подлодку — носитель беспилотных комплексов "Посейдон", которую во вторник днем спустят на воду на заводе "Севмаш", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Служба безопасности предприятия обратилась с настоятельной просьбой к аккредитованным на данном мероприятии журналистам не снимать на фото и видео подводную лодку "Белгород", сославшись на секретность проекта.
В качестве экспериментального носителя выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852, сообщал РИА Новости источник в "оборонке".
О создании системы, впоследствии нареченной именем древнегреческого морского бога, президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По его словам, беспилотные подводные аппараты способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Севмаш , РИА Новости
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