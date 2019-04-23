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В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ГТРК "Калининград"
На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". Сегодня пройдет торжественная церемония закладки судов. Их построят для ВМФ России в рамках проекта 11711, передает ГТРК "Калининград".
Напомним, ранее для этого проекта в Калининграде уже построили корабль "Иван Грен", он будет проходить службу на Северном флоте. Ещё одно судно заводчане передадут заказчику уже в этом году.
Большие десантные корабли смогут разместить в своих отсеках трех сотен бойцов, 13 танков или 20 БМП и БТР, в палубных ангарах — 2 корабельных боевых вертолета Ка-29. Известно, что для новых кораблей проект немного усовершенствовали.
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Армия , Оружие , Владимир Андреев , Завод "Янтарь" , Калининград
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