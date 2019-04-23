В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России

Напомним, ранее для этого проекта в Калининграде уже построили корабль "Иван Грен", он будет проходить службу на Северном флоте. Ещё одно судно заводчане передадут заказчику уже в этом году.

Большие десантные корабли смогут разместить в своих отсеках трех сотен бойцов, 13 танков или 20 БМП и БТР, в палубных ангарах — 2 корабельных боевых вертолета Ка-29. Известно, что для новых кораблей проект немного усовершенствовали.