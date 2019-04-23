Фрегат «Адмирал Григорович» пополнил группировку ВМФ России в Средиземном море

Ранее экипаж корабля совершил плановый переход из Севастополя в Средиземное море, в ходе которого выполнил комплекс учений.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» пополнил группировку ВМФ в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" приступил к выполнению задач в составе группировки Военно-морского флота в Средиземном море», — говорится в сообщении.

Ранее экипаж корабля совершил плановый переход из Севастополя в Средиземное море, в ходе которого выполнил комплекс учений. В частности, совместно с экипажами вертолетов Ка-27М, моряки отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу фрегата, а также провели тренировки по поиску и слежению за подлодкой условного противника.

Кроме того, для проверки слаженности работы всех систем авиакомплексов корабля проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.

Для экипажа фрегата это первый в 2019 учебном году выход на выполнение поставленных задач в Средиземное море.