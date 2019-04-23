Учения с использованием двухсот танков прошли в Челябинской области

Учения, в которых участвовало более 700 военных и было задействовано 200 танков Т-72, состоялись на полигоне в Челябинской области . Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа во вторник.

"В ходе учений штатными снарядами военнослужащие выполнили тактико-огневые упражнения стрельб, характеризующиеся сложной тактической обстановкой и сочетанием огневых задач. Для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, а именно — сокращено время показа мишеней, изменен порядок их появления. В учениях приняли учения 200 танков и свыше 700 человек", — говорится в сообщении.

Стрельбы проводились в течении двух дней. Учения проходили в ходе контрольной проверки под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина

"Кроме того, танкисты выполнили сложные элементы огневой подготовки, такие как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника", — уточнили в военном округе.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении дивизии — современные модификации танков Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.