Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку Индонезии плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф и боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Это первый в истории контракт на поставку БТ-3Ф за рубеж.

"Рособоронэкспорт" подписал с Министерством обороны Республики Индонезия контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф разработки и производства АО «Курганмашзавод» в интересах Корпуса морской пехоты страны", — говорится в сообщении.

Ранее индонезийское издание Kemhan сообщило, что Министерство обороны Индонезии подписало с «Рособоронэкспортом» контракт на закупку боевых машин БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф.

Согласно данной статье, корпус морской пехоты получит дополнительно 22 единицы БМП-3Ф за 108 миллионов долларов и 21 БТ-3Ф за 67,2 миллиона долларов.