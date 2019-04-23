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Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Twitter
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку Индонезии плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф и боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.
Это первый в истории контракт на поставку БТ-3Ф за рубеж.
"Рособоронэкспорт" подписал с Министерством обороны Республики Индонезия контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф разработки и производства АО «Курганмашзавод» в интересах Корпуса морской пехоты страны", — говорится в сообщении.
Ранее индонезийское издание Kemhan сообщило, что Министерство обороны Индонезии подписало с «Рособоронэкспортом» контракт на закупку боевых машин БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф.
Согласно данной статье, корпус морской пехоты получит дополнительно 22 единицы БМП-3Ф за 108 миллионов долларов и 21 БТ-3Ф за 67,2 миллиона долларов.
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Армия , Оружие , Курганмашзавод , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Индонезия , Москва
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