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Индонезия стала первым иностранным покупателем БТ-3Ф 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Twitter
Индонезийские вооруженные силы закупили партию бронетехники российского производства. Речь идет о 21 БТ-3Ф и 22 БМП-3Ф.
Об этой крупной сделке сообщило издание Indomiliter.com, публикующее информацию о силовых структурах Индонезии.
Информация о том, что корпус морской пехоты военно-морских сил данного государства станет первым покупателем БТ-3Ф, обсуждалась несколько лет, в том числе на военно-технических форумах "Армия".
Этот плавающий гусеничный бронетранспортер, по оценке многих военных специалистов и экспертов, считается одним из лучших в своем классе. Его масса составляет 18 900 кг. Кроме трех членов экипажа на борту с комфортом умещаются еще 15 морпехов. Мощность двигателя — 500 л. с. Максимальная скорость — до 70 км/ч по суше и 10 км/ч при передвижении по воде. Запас хода — 600 км.
В качестве вооружения применяется 12,7-мм пулемет "Корд", установленный в дистанционно управляемом боевом модуле.
Ожидается, что "новички" частично потеснят в боевом строю советские бронетранспортеры БТР-50ПК и устаревшие плавающие транспортеры К-61.
Что касается БМП-3, то в настоящее время вооруженные силы Индонезии успешно эксплуатируют более полусотни таких боевых машин пехоты, в том числе во "флотской" модификации. Техника очень хорошо зарекомендовала себя во время регулярно проводимых учений различного масштаба.
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Армия , Оружие , Индонезия
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