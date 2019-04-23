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Танки из Лаоса не будут участвовать в параде 9 мая 

Москва24 35 минут назад
Фото: ТАСС
Доставленные из Лаоса танки Т-34 не будут участвовать в военном параде на Красной площади в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"В параде на 9 мая на Красной площади в Москве будет участвовать один Т-34, но он не из Лаоса. В этом году танки из Лаоса не будут принимать участие в параде. Командование приняло такое решение", — сказано в сообщении.
В начале этого года Народная армия Лаоса передала России 30 танков Т-34-85. Их доставили в расположение Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске.
В министерстве обороны России тогда заявили, что эти танки примут участие в параде 9 мая на Красной площади. Также их планируют привлекать к различным телевизионным и кинопроектам.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Лаос , Москва
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