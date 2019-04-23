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СМИ: Южная Корея и США проводят совместные маневры ВВС в сокращенном масштабе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Республика Корея, США и Австралия проводят совместные комбинированные маневры ВВС. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.
По его данным, двухнедельные учения стартовали в понедельник, 22 апреля, в Республике Корея. В них принимают участие несколько десятков самолетов, включая истребители F-15K, KF-16 и F-16.
По информации Yonhap, нынешние маневры проводятся в сокращенном масштабе и по сути служат заменой проводившимся с 2009 года учениям ВВС Max Thunder, в которых обычно принимали участие не менее сотни самолетов.
По данным источника агентства, Сеул и Вашингтон приняли такое решение с тем, чтобы проведение военных игр, неизменно вызывающих критику со стороны КНДР, не помешало дипломатическому процессу денуклеаризации Корейского полуострова.
Начиная с прошлого года Южная Корея и США объявили о приостановке ряда масштабных совместных маневров, включая летние Ulchi Freedom Guardian и зимние учения ВВС Vigilant ACE. Некоторые из них переименованы и продолжатся в более скромном масштабе.
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Армия , Войска , Австралия , КНДР , Южная Корея , США
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