Авиация ВВО пролетела над Амуром

Над Амуром в Хабаровске начались учения авиации Восточного военного округа, которая готовит демонстрационный пролет к празднованию 9 мая.

В тренировках принимают участие вертолеты армейской авиации, в том числе самый большой в мире серийно выпускаемый Ми-26, четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор", четыре ударных Ка-52 "Аллигатор". Также над рекой тренируются экипажи истребителей поколения 4++ Су-35С, многоцелевых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2.

— Летный состав отрабатывает пилотирование боевых самолетов и вертолетов в парах и звеньях, время выхода в район реки Амур, соблюдение безопасной высоты полета и дистанции между летательными аппаратами, — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

Сейчас командование ВВО получает разрешение на пролет воздушных судов над площадью имени Ленина в Хабаровске, где в День Победы проходит парад.