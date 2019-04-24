Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию

«Начало поставок — в июле», — указал он. Михеев отметил, что стороны договорились о частичном производстве комплексов на турецкой территории. Он добавил, что все вопросы уже решены и программа согласована.

Кроме того, глава Рособоронэкспорта заявил, что Москва готова обсуждать с Анкарой и поставки истребителей. По его словам, для этого Турция должна обратится с такой просьбой.

22 апреля Вашингтон поставил ультиматум Анкаре: США введут санкции против Турции, если они не откажется от покупки российских ЗРК С-400. Также будет исключена поставка Турции самолетов пятого поколения F-35.

До этого турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что Россия может передать системы еще до июля 2019 года.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.