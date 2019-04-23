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Беспилотник «Корсар» покажут на форуме «Армия-2019» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года. Беспилотник покажут в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники "Армия России — завтра".
Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. Он добавил, что беспилотник оснащен двигателем разработки Конструкторского бюро "Луч". Этот двигатель в ходе испытаний подтвердил необходимые характеристики по работоспособности и отказоустойчивости в широком диапазоне внешних условий.
На военно-техническом форуме "Корсар" покажут с большим количеством сменных целевых нагрузок, которые позволяют ему решать различные задачи. Собеседник агентства сказал, что технические возможности комплекса дают шанс вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, а также обрабатывать и передавать большие массивы информации.
Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки. Радиус действия — до 150 километров в час, масса — 200 килограммов. Комплекс многофункционален. Может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
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Армия , Оружие
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