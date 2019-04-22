Реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 применили в боях за Триполи

Сражение за ливийскую столицу — Триполи отмечено тем, что стороны постоянно захватывают друг у друга разнообразное оружие и военное снаряжение. Так, недавно бойцы Хафтара отбили у своих противников танк Т-55, а те, в свою очередь, завладели их БМП-1.

GNA/Tripoli protection forces w/e linked pages showing off a straight out of the package russian RShG-1 rocket launchers, likely from Gaddafi's old stocks. not sure if captured or their own @MSchroeder77 pic.twitter.com/7dYmA9gV0g— Lost Weapons (@LostWeapons) 20 апреля 2019 г.

Однако самыми интересными трофеями, оказавшимися у сторонников Правительства национального согласия (ПНС), стали реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, которые хафтаровцы применяли в уличных боях.

Эти очень мощные средства уничтожения калибра 105-мм, оснащенные термобарическими боевыми частями, были разработаны в России.

Они могут уничтожать бункеры, другие укрепления, а также живую силу и легкую технику — бронетранспортеры, БМП, вооруженные пикапы.

Вес такой штурмовой гранаты превышает 8 кг. Начальная скорость полета — 130 м/с. Эффективная дальность стрельбы может достигать 200 метров, а максимальная — 600 метров.