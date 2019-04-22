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Реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 применили в боях за Триполи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Сражение за ливийскую столицу — Триполи отмечено тем, что стороны постоянно захватывают друг у друга разнообразное оружие и военное снаряжение. Так, недавно бойцы Хафтара отбили у своих противников танк Т-55, а те, в свою очередь, завладели их БМП-1.
Однако самыми интересными трофеями, оказавшимися у сторонников Правительства национального согласия (ПНС), стали реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, которые хафтаровцы применяли в уличных боях.
Эти очень мощные средства уничтожения калибра 105-мм, оснащенные термобарическими боевыми частями, были разработаны в России.
Они могут уничтожать бункеры, другие укрепления, а также живую силу и легкую технику — бронетранспортеры, БМП, вооруженные пикапы.
Вес такой штурмовой гранаты превышает 8 кг. Начальная скорость полета — 130 м/с. Эффективная дальность стрельбы может достигать 200 метров, а максимальная — 600 метров.
Как и управляемые противотанковые комплексы "Корнет — Э", часто применяемые сторонами в ходе конфликта, РШГ-1 были закуплены Ливией еще во времена правления Муамара Каддафи для национальных вооруженных сил. Правда, за все время войны они практически не "светились".
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Комментарии
Армия , Оружие , Муаммар Каддафи
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