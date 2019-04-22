Десант под Нижним Новгородом сожгли «Солнцепеком»

Во время учений на нижегородском полигоне Мулино тяжелые гусеничные огнеметы ТОС-1А "Солнцепек" одним залпом уничтожили десант и прилетевшую с неба бронетехнику условного противника.

— Противник приступил к массовому десантированию войск и бронетехники для молниеносного перехода в атаку и захвата переднего края обороны наших войск. Огнеметные системы "Солнцепек" выдвинулись на позиции и 220-миллиметровыми снарядами с термобарической боевой частью уничтожили скопление целей на дистанции до трех километров, — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Учение проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем задействованы более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц боевой техники.

Тяжелые огнеметы "Солнцепек" стреляют боеприпасами объемного взрыва — те образуют над целью облако горючего аэрозоля, который взрывается одномоментно. Это оружие одинаково эффективно и для "выкуривания" противника из укреплений, и для уничтожения его в чистом поле.