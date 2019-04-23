Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород»

Сегодня и завтра президент работает в Санкт-Петербурге . В режиме телемоста глава государства будет наблюдать за спуском на воду в Северодвинске АПЛ "Белгород". Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля . Затем глава государства посетит суворовское училище и проведет заседание Попечительского совета РГО.

Церемония объединит в эфире сразу три судостроительных завода. На "Северной верфи" состоится закладка двух серийных фрегатов и стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий". На заводе "Янтарь" в Калининграде произойдет закладка двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и " Владимир Андреев ". И наконец в Северодвинске на "Севмаше" будет спущена на воду АПЛ "Белгород".

Эта подлодка станет первым штатным носителем подводных аппаратов "Посейдон". Впервые о создании такого аппарата, который потом назвали "Посейдон", президент сообщил в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Они могут передвигаться на очень большой глубине на межконтинентальную дальность в разы быстрее скорости подлодок, торпед и надводных кораблей.

Также сегодня Путин также посетит суворовское военное училище, а затем приедет в штаб-квартиру Русского географического общества , где проведет заседание попечительского совета РГО.

Завтра глава государства встретится с Советом законодателей в Таврическом дворце. А затем в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе "Криогаз-Высоцк" в городе Высоцке Ленинградской области.