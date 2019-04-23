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Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород» 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня и завтра президент работает в Санкт-Петербурге. В режиме телемоста глава государства будет наблюдать за спуском на воду в Северодвинске АПЛ "Белгород". Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля. Затем глава государства посетит суворовское училище и проведет заседание Попечительского совета РГО.
Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.
Церемония объединит в эфире сразу три судостроительных завода. На "Северной верфи" состоится закладка двух серийных фрегатов и стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий". На заводе "Янтарь" в Калининграде произойдет закладка двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". И наконец в Северодвинске на "Севмаше" будет спущена на воду АПЛ "Белгород".
Эта подлодка станет первым штатным носителем подводных аппаратов "Посейдон". Впервые о создании такого аппарата, который потом назвали "Посейдон", президент сообщил в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Они могут передвигаться на очень большой глубине на межконтинентальную дальность в разы быстрее скорости подлодок, торпед и надводных кораблей.
Также сегодня Путин также посетит суворовское военное училище, а затем приедет в штаб-квартиру Русского географического общества, где проведет заседание попечительского совета РГО.
Завтра глава государства встретится с Советом законодателей в Таврическом дворце. А затем в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе "Криогаз-Высоцк" в городе Высоцке Ленинградской области.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Андреев , Владимир Путин , Русское географическое общество , Завод "Янтарь" , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Северная верфь , Севмаш , Санкт-Петербург , Северодвинск
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