Российские самолеты привлекли к уничтожению террористов в Сирии

Российские ВКС нанесли массированный авиаудар по позициям боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России Джабхат ан-Нусры ») в сирийской провинции Алеппо. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.

По словам собеседника издания, атака была произведена днем в понедельник. Отмечается, что ударам подверглись позиции джихадистов в Кафр Хамра, Маарат Аль-Артик и ряде других населенных пунктов в западной и северо-западной части региона.

Как пишет издание, таким образом российские ВКС поддержали обстрел боевиков бойцами Сирийской арабской армии (САА) — ранее 22 апреля сирийские правительственные войска атаковали ХТШ, выпустив несколько ракет класса «земля — земля» и артиллерийских снарядов.

По информации Al Masdar News, обстрел позиций джихадистов в Алеппо стал ответом на предпринятую ими ранее атаку, в ходе которой погибли 19 бойцов САА и более 15 мирных жителей.

15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.

В марте спящая ячейка террористов совершила атаку на бойцов сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор. Боевики группировки ХТШ напали на 4-ю дивизию САА. В результате погибли два человека, в том числе офицер.