«Ронять» беспилотники в городе нельзя: разработчик рассказал о средствах борьбы с БПЛА

Разработчики средств борьбы с беспилотниками стремятся посадить их или увести от объекта.

Подавлять сигналы гражданских беспилотников таким образом, чтобы они падали на землю нецелесообразно потому, что они могут упасть на людей или повредить чье-то имущество. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал главный конструктор систем борьбы с БПЛА АО «НИИ „Вектор“ (входит в коцерн »Росэлектроника» Госкорпорации Ростех ) Михаил Шмырин.

«Если мы говорим о гражданском рынке, то «ронять» беспилотники нельзя. Потому что если это произошло в городе, то есть шанс, что он может упасть на людей или чье-то имущество. Лучше его конечно посадить», — сказал Шмырин.

Он также отметил, что это возможно сделать разве что с квадракоптером: он зависает и опускается на землю. Но если это будет самолетный тип БПЛА, нужно, чтобы он «ушел» от объекта.

«То есть, наша задача — «отогнать» БПЛА от объекта, не дать ему выполнять его задачу», — сказал конструктор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершаются испытания комплекса для борьбы с беспилотниками, в который входит модуль радиоэлектронного подавления, который позволяет не только пода