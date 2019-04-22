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«Морской монстр» сдержит агрессию НАТО против России 

News.ru 14 минут назад
Фото: Производственное объединение «Севмаш»
Российская армия получила ещё одно эффективное оружие — атомную подводную лодку «Белгород», рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.
Западные СМИ успели окрестить субмарину «морским монстром». Она вооружена ядерными торпедами, способными уничтожить целый город.
Подлодка может отправить на дно авианосец или ликвидировать морскую военную базу вероятного противника практически в любой точке у побережья Европы, либо в районе восточного побережья Соединённых Штатов Америки.
Пока новинка находится в доках судостроительного предприятия «Севмаш», и в ближайшее время её спустят на воду, пишет ФАН.
По предварительной информации, «Белгород» способен нести на борту атомный беспилотник «Посейдон».
Войска НАТО (в первую очередь — США) обладают большим арсеналом противолодочных средств, но появление «Белгорода» создает новый вид угроз для Запада, который ещё только предстоит учесть и оценить, — добавил Простаков.
Ранее News.ru сообщал, что ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», по словам Шойгу, предполагается завершить до конца 2020 года.
Крейсер получил свыше полусотни повреждений осенью 2018 года в результате падения крана в доке. Работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей.
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Комментарии
Армия , Оружие , Севмаш , НАТО
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