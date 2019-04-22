Пентагон призвали подготовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Центр стратегических и бюджетных оценок ВВС США (CSBA) подготовил доклад, в котором рассмотрел несколько сценариев развития возможных конфликтов с Россией Китаем . В нем авторы призвали Пентагон увеличить расходы на обновление авиапарка ВВС страны. Об этом сообщил сайт RT.

Одной из главных тем доклада «Воздушные силы в эпоху соперничества держав» авторы CSBA назвали возможные конфликты с Россией в Балтике, а также с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Причиной противостояние с РФ якобы может послужить желание Москвы вернуть статус «великой державы». Авторы уверены, что Россия намерена установить контроль над государствами бывшего СССР и странами Варшавского договора. Таким образом «целостность и авторитет НАТО » будет подорван. Китай, по их мнению, пытается расширить контроль в западной части Тихого океана, подорвав доверие к США как гаранту безопасности в регионе.

В связи с возможной угрозой эксперты CSBA призвали Пентагон и конгресс США восстановить воздушные силы страны, увеличив расходы на летный парк. Авторы пригрозили, что промедление приведет к тому, что американские ВВС отстанут от военного развития России и КНР.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, такого рода доклады необходимы для обоснования наращивания оборонных расходов Пентагона. От объема доклада зависит количество выделенных средств.

Военный эксперт Юрий Кнутов настроен менее оптимистично. По его мнению, США готовятся к конфликту, но придерживаются стратегии «троянского коня».