Подводная лодка «Ростов-на-Дону» и морская авиация ЧФ провели совместное учение в Чёрном море

Экипаж подлодки отработал действия при всплытии и погружении, а экипажи самолёта Бе-12 и вертолётов Ка-27М выполнили комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника.

Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провёл совместное учение с морской авиацией ЧФ.

В рамках учения экипаж подлодки отработал действия по управлению подлодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также потренировался в получении и обмене данными с кораблями и пунктами управления в ходе сеансов связи.

В свою очередь, экипажи самолёта Бе-12 и двух противолодочных вертолётов Ка-27М морской авиации ЧФ, поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты сколько-нибудь крупных подводных целей.

В соответствии с полётным заданием экипажи вертолётов отработали передачу данных от ГАС на противолодочный корабль для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подлодке.