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В США сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Минобороны России
Американский конгресс рассмотрит законопроект «о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», содержащий несколько инициатив по поведению США в соответствии с ситуацией в регионе.
Американский сенатор-демократ сделал заявление по отношению Соединенных Штатов к закупке Турцией систем ПВО С-400 «Триумф». По словам Боба Менендеса, за этим последует введение санкций со стороны Америки и аннулирование ею поставок самолетов пятого поколения F-35.
«Речь не идет о том, что санкции могут быть наложены — они будут обязательными. Мы не хотим этого и предложили Турции другие варианты. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО», — заявил парламентарий газете «Катимерини».
Ранее Менендес представил в конгресс проект закона «о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье» — несколько инициатив по изменению поведения США в соответствии с ситуацией в регионе. Он отметил, что Турции необходимо «сделать свой выбор».
Между тем, в Кремле поприветствовали жесткую позицию Турции в ответ на давление США из-за закупок С-400, а сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 суверенным правом Турции. По его словам, вопрос поставок российских комплексов закрыт и теперь необходимо двигаться дальше.
С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , НАТО , США , Турция
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