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Армия Хафтара продолжит наступление на Триполи 

Российская Газета + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о начале второй фазы наступления на Триполи с применением сил пехоты. Ранее военные подразделения под командованием маршала Халифа Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.
Тем временем лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева", направленной против ЛНА.
Напомним, с 2011 года в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый ЛНА. А на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство.
В начале апреля Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В ходе боев уже погибли 147 человек, еще 614 — получили ранения.
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Армия , ЕС , ООН
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