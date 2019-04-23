Армия Хафтара продолжит наступление на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о начале второй фазы наступления на Триполи с применением сил пехоты. Ранее военные подразделения под командованием маршала Халифа Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Тем временем лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева", направленной против ЛНА.

Напомним, с 2011 года в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый ЛНА. А на западе правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза правительство.

В начале апреля Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В ходе боев уже погибли 147 человек, еще 614 — получили ранения.