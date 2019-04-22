Корпус стражей исламской революции возглавил противник США и Израиля

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил руководителем Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) генерала Хосейна Салами. Об этом сообщает Reuters.

Салами, которому также присвоили звание генерал-майора, сменил на этом посту генерала Мохаммада Али Джафари. Последний руководил КСИР больше 11 лет. Причины перестановок не называются.

В октябре 2009 года Хоссейн Салами был назначен на должность заместителя командующего КСИР. С ноября 2005 года он был вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов КСИР и командовал военно-воздушными и космическими силами элитной части армии. Салами известен жесткими высказываниями в адрес США и Израиля. Он заявлял, что горд тем, что Вашингтон признал Корпус стражей террористической организацией.

В начале апреля США признали КСИР террористической организацией. В документе, написанном от лица американского президента Дональда Трампа , говорится, что на этот шаг Вашингтон пошел из-за того, что Иран спонсирует международный терроризм, а его вооруженные силы принимают непосредственное участие в глобальной террористической кампании.

В ответ на это командование КСИР заявило, что намерение США признать организацию террористической лишь усилит ее мощь. По словам генерала Джафари, «шаг США достаточно смехотворен, ведь стражи революции в сердцах людей». Он добавил, что в ближайший год будут увеличены как оборонительные, так и наступательные возможности частей.

КСИР — элитное подразделение иранской армии, предназначенное для защиты независимости государства, борьбы с оппозицией и обеспечения исламского общественного порядка.