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Серийное производство новейшего самоходного арторудия «Лотос» начнется в 2020 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 "Лотос", разрабатываемого АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в состав Госкорпорации Ростех), начнется в 2020 году. Об этом говорится в инфографике, размещенной на официальной странице госкорпорации "Ростех" в социальной сети Instagram.
"Перспективное 120-мм САО 2С42 "Лотос" призвано заменить самоходное орудие [2С9] "Нона-С" в частях Воздушно-десантных войск [ВДВ] и морской пехоты [МП]. Конструктивные особенности машины засекречены. Серийное производство планируется начать в 2020 году", — говорится в инфографике.
Ростех также опубликовал ряд тактико-технических характеристик новой системы. В частности, ее максимальная дальность стрельбы достигает 13 км, а прицельная скорострельность — шесть-восемь выстрелов в минуту. Масса САО составляет 18 т, оно способно развить максимальную скорость до 70 км/ч.
"Допускается как транспортировка "Лотоса" военно-транспортной авиацией, так и десантирование парашютным способом", — отмечается в инфографике.
В настоящее время подразделения ВДВ и МП оснащены 120-мм САО 2С9 и его модификациями, в частности, 2С9-1 "Свиристелка" и 2С9-1М.
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Армия , Оружие
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