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Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Reuters
Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы нормально разговариваем с теми же европейцами — индивидуально с каждой страной. Есть проблемы разговора с НАТО, потому что американцы там взяли моду созывать заседания Совета Россия-НАТО исключительно для того, чтобы читать нам лекции по Украине и каким-то другим вопросам, критиковать нас за якобы нарушение и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы на такие мероприятия ходить больше не будем. Если они хотят всерьез разговаривать, надо собирать Совет Россия-НАТО на уровне военных", — сказал министр в интервью программе "Главное с Ольгой Беловой" на канале "Звезда".
Министр также отметил недавнее заявление уходящего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти о необходимости активного диалога между западными и российским военными.
"Лучше поздно, чем никогда. Дай Бог, чтобы его сменщик все-таки воспринял этот совет, это пожелание", — подчеркнул Лавров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Ольга Белова , МИД , НАТО , Москва , США
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