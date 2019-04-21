Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО

Сергей Лавров. Если США хотят серьезного разговора с Москвой НАТО , надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России "Мы нормально разговариваем с теми же европейцами — индивидуально с каждой страной. Есть проблемы разговора с НАТО, потому что американцы там взяли моду созывать заседания Совета Россия-НАТО исключительно для того, чтобы читать нам лекции по Украине и каким-то другим вопросам, критиковать нас за якобы нарушение и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы на такие мероприятия ходить больше не будем. Если они хотят всерьез разговаривать, надо собирать Совет Россия-НАТО на уровне военных", — сказал министр в интервью программе "Главное с Ольгой Беловой" на канале "Звезда". Министр также отметил недавнее заявление уходящего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти о необходимости активного диалога между западными и российским военными. "Лучше поздно, чем никогда. Дай Бог, чтобы его сменщик все-таки воспринял этот совет, это пожелание", — подчеркнул Лавров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.