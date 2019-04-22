Турецкие военные назвали Су-57 лучшей заменой F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 станет оптимальной заменой американскому F-35, если США решат выдавить Турцию из программы "мирового самолета".

— Мы не можем оставить F-35 без замены. Российский истребитель будет лучшим выбором, если партнеры из США поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос наше участие в совместной программе ударного самолета, — приводит DefenceNews слова высокопоставленного представителя Минобороны Турции.

США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители F-35.

— Если Турция примет С-400, ни один F-35 не будет поставлен в страну. Турецкое участие в программе по изготовлению комплектующих, ремонту и обслуживанию самолетов будет прекращено, а предприятия страны выведены из логистической и производственной цепочек, — заявила группа американских сенаторов из комитетов по вооруженным силам и международным отношениям.

Ранее о замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон

Министр иностранных дел Турции назвал поставки С-400 "решенным делом, не подлежащим обсуждению". Он также отметил, что при отсутствии американских истребителей страна быстро найдет им замену. Помимо Су-57, Анкара рассматривает в качестве потенциального партнера Airbus, производителя Eurofighter.