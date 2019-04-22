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Турецкие военные назвали Су-57 лучшей заменой F-35 

Российская Газета + ещё 4 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский истребитель пятого поколения Су-57 станет оптимальной заменой американскому F-35, если США решат выдавить Турцию из программы "мирового самолета".
— Мы не можем оставить F-35 без замены. Российский истребитель будет лучшим выбором, если партнеры из США поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос наше участие в совместной программе ударного самолета, — приводит DefenceNews слова высокопоставленного представителя Минобороны Турции.
США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители F-35.
— Если Турция примет С-400, ни один F-35 не будет поставлен в страну. Турецкое участие в программе по изготовлению комплектующих, ремонту и обслуживанию самолетов будет прекращено, а предприятия страны выведены из логистической и производственной цепочек, — заявила группа американских сенаторов из комитетов по вооруженным силам и международным отношениям.
Ранее о замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон.
Министр иностранных дел Турции назвал поставки С-400 "решенным делом, не подлежащим обсуждению". Он также отметил, что при отсутствии американских истребителей страна быстро найдет им замену. Помимо Су-57, Анкара рассматривает в качестве потенциального партнера Airbus, производителя Eurofighter.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , США , Турция
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