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В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР Даниила Безсонова.
По его словам, около 18:00 две диверсионно-разведывательные группы ВСУ численностью по 10-12 человек каждая пытались проникнуть на территорию ДНР в районе населённого пункта Октябрь.
Безсонов добавил, что в результате произошедшего с киевской стороны погибли четыре человека и пятеро пострадали.
«К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни выполняя долг по защите республики… Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна», — заявил он.
Ранее контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , РИА Новости
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