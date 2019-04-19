Повстанцы в Йемене разгромили армию и засели на горе

Силы повстанцев-хуситов после ожесточенной битвы с йеменской армией захватили стратегически важную гору. Об этом сообщает AMN.

Вооруженные силы Йемена предприняли наступление с целью вернуть ранее потерянную территорию. Отмечается, что в результате трехдневной битвы хуситы взяли верх. В результате они полностью взяли под контроль гору Аль-Ауд и ее окрестности. Повстанцы также заявили, что им удалось нанести тяжелые потери рядам йеменской армии, прежде чем те отступили в соседний город Ибб.

Отмечается, что это первая крупная победа хуситов в центральном Йемене в этом месяце.