В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.

"Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она решила вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя", — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Девушка обстреляла силовиков из автомата и не дала им обойти позицию с фланга. Она погибла вместе с двумя ополченцами после нанесения по позициям ДНР массированного огневого удара.

Этот факт "подтверждает лживость и пустоту" заявлений украинских властей о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявили в ДНР. По мнению представителей самопровозглашенной республики, президент Украины Петр Порошенко объявил о "пасхальном" перемирии, только чтобы поднять рейтинг перед выборами.

"Действия украинской стороны носят преступный характер и направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна", — говорится в сообщении.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около тринадцати тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.