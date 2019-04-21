23-летняя ополченка Донбасса пожертвовала собой при нападении ВСУ

Ополченка Лилия Эгалегердиева пожертвовала собой и погибла во время попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

23-летняя девушка оказывала медицинскую помощь раненым. Она увидела, что противник приближается к позициям, и решила вступить в бой: переместилась подальше от пострадавших и обстреляла украинских военнослужащих из автомата, приняв удар на себя.

Всего в ходе столкновений погибли три ополченца. ВСУ потеряли четырех бойцов, еще пять получили ранения.

Отмечается, что украинская армия отправила на линию соприкосновения две диверсионные группы по 10-12 человек, но наблюдатели ДНР их обнаружили. Это происходило во время «пасхального перемирия», о котором объявил Киев в одностороннем порядке.

20 апреля сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков возле поселка Спартак на северной окраине Донецка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.