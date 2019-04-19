ИГ сообщило о захвате новых земель в Африке

Террористы «Исламского Государства» ( ИГ , запрещена в России ) объявили, что провели первую операцию в Конго и провозглашают там «Центральноафриканскую провинцию» своего «халифата». Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере двое солдат армии Конго и один гражданский были убиты в перестрелке неподалеку от города Бени, сообщил агентству источник в миротворческой миссии ООН . По версии, распространяемой террористами, погибли пятеро солдат и еще трое пострадали.

Как подчеркивает другой источник Reuters, лидер местной гражданской общины Давид Моазе, невозможно подтвердить ответственность ИГ за эту атаку. Свидетели считают, что в ней виновна группа исламистов под названием «Объединенные демократические силы» (ADF), которую подозревают в финансовых и иных связях с ИГ.