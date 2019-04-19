Грушко: Россия модернизирует силы на Черном море в ответ на усиление НАТО

Россия осуществляет модернизацию сил на Черном море с учетом приближения инфраструктуры НАТО к своим берегам и соразмерно реальным потребностям по укреплению безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

"Разумеется, мы осуществляем модернизацию наших сил и средств с учетом того, что и натовская инфраструктура приближается к нашим берегам, но все эти наши усиления абсолютно адекватны и соразмерны реальным потребностям в плане укрепления безопасности", — сказал он.

Грушко добавил, что Россия внимательно следит за инфраструктурными проектами Североатлантического альянса, которые осуществляются в Румынии и Болгарии, а также за попытками стран НАТО создать там опорные пункты и разместить дополнительные силы. "На все это мы будем реагировать сообразно нашим представлениям о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности, — продолжил высокопоставленный дипломат. — То, что это будет сделано, никак сомнений нет".

Грушко при этом указал, что Североатлантический альянс пытается демонизировать военную активность России на Черном море.

"По большому счету ничего не изменилось, — указал он при этом. — Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот — это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота, и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент. В этом смысле качество нашего военного присутствия в Черном море никак не изменилось".

Страны НАТО в апреле согласовали пакет мер по увеличению разведдеятельности и масштабов учений в Черном море.