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США призвали Германию к «устрашению» России 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Экс-заместитель помощника главы Минобороны США, директор оборонной программы Центра новой безопасности Элбридж Колби упрекнул Германию в недостаточном «устрашении» России.
По его мнению, такая позиция Берлина некорректна по отношению к НАТО.
Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских, — сказал Колби в интервью немецкому журналу Focus.
Он подчеркнул, что у ФРГ достаточно денег для того, чтобы увеличить финансирование своих союзников по НАТО, добавив, что главные проблемы Североатлантического альянса сейчас сосредоточены на восточном фланге, особенно в России.
Представитель США призвал Берлин сыграть ключевую роль в противостоянии с Москвой, так как Соединённые Штаты вовлечены сразу в два конфликта — с Россией и с Китаем. Он добавил, что Европа должна приложить максимум усилий в случае «российской агрессии».
При этом Колби назвал действующую армию Германии «бледной тенью» по сравнению с тем, что она из себя представляла во времена «холодной войны».
Ранее News.ru писал о том, что полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией. По его мнению, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на укреплении пехоты, так как только эта смертоносная сила способна одолеть противника в бою.
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Комментарии19
Армия , Видео , В мире , Европа , Министерство обороны , НАТО , Германия , США
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