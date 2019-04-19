США призвали Германию к «устрашению» России

Экс-заместитель помощника главы Минобороны США , директор оборонной программы Центра новой безопасности Элбридж Колби упрекнул Германию в недостаточном «устрашении» России

По его мнению, такая позиция Берлина некорректна по отношению к НАТО

Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских, — сказал Колби в интервью немецкому журналу Focus.

Он подчеркнул, что у ФРГ достаточно денег для того, чтобы увеличить финансирование своих союзников по НАТО, добавив, что главные проблемы Североатлантического альянса сейчас сосредоточены на восточном фланге, особенно в России.

Представитель США призвал Берлин сыграть ключевую роль в противостоянии с Москвой, так как Соединённые Штаты вовлечены сразу в два конфликта — с Россией и с Китаем. Он добавил, что Европа должна приложить максимум усилий в случае «российской агрессии».

При этом Колби назвал действующую армию Германии «бледной тенью» по сравнению с тем, что она из себя представляла во времена «холодной войны».

Ранее News.ru писал о том, что полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией. По его мнению, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на укреплении пехоты, так как только эта смертоносная сила способна одолеть противника в бою.