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Эксперт объяснил, почему корабли НАТО вошли в Балтийское море 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: NATO
Балтфлот следит за кораблями Североатлантического альянса, которые вошли в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Наццентра управления обороной России. Манёвры кораблей НАТО не должны быть сюрпризом для Москвы, рассказал Nation News военный эксперт Михаил Ненашев.
Он напомнил, что ряд стран НАТО имеют выход в Балтийское море, поэтому пребывание кораблей блока в этой акватории не должно удивлять российских военных.
«Кроме того, этот визит стал очередным поводом для тренировки отечественных подразделений — причём не только Балтийского флота, но и авиации«, — считает эксперт.
По его словам, чтобы военные были готовы к ведению боевых действий, необходимо проводить регулярные учения, и приближение кораблей НАТО к нашим границам — отличный повод для «оттачивания» манёвров. Это значит, что российские военные проводят учения, причём без каких-либо организационных трудностей.
Политик добавил, что на данном этапе наши корабельные соединения и береговые комплексы отрабатывают учебные задачи по предполагаемым целям в акватории.
"И это проходит без дополнительных затрат из бюджета. К тому же, лётчики получают хорошую возможность потренироваться", — добавил Ненашев.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие Балтийской военно-морской базы отработали поражение цели условного противника из комплексов «Бастион».
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Комментарии
Армия , Войска , Михаил Ненашев , Министерство обороны , НАТО , Москва
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