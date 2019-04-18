Эксперт объяснил, почему корабли НАТО вошли в Балтийское море

Балтфлот следит за кораблями Североатлантического альянса , которые вошли в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Наццентра управления обороной России. Манёвры кораблей НАТО не должны быть сюрпризом для Москвы , рассказал Nation News военный эксперт Михаил Ненашев

Он напомнил, что ряд стран НАТО имеют выход в Балтийское море, поэтому пребывание кораблей блока в этой акватории не должно удивлять российских военных.

«Кроме того, этот визит стал очередным поводом для тренировки отечественных подразделений — причём не только Балтийского флота, но и авиации«, — считает эксперт.

По его словам, чтобы военные были готовы к ведению боевых действий, необходимо проводить регулярные учения, и приближение кораблей НАТО к нашим границам — отличный повод для «оттачивания» манёвров. Это значит, что российские военные проводят учения, причём без каких-либо организационных трудностей.

Политик добавил, что на данном этапе наши корабельные соединения и береговые комплексы отрабатывают учебные задачи по предполагаемым целям в акватории.

"И это проходит без дополнительных затрат из бюджета. К тому же, лётчики получают хорошую возможность потренироваться", — добавил Ненашев.