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Турции предрекли контракты на поставку российских истребителей 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция может рассмотреть варианты закупок истребителей у России. Об этом пишет Defence News.
Анкара способна пойти на такой шаг в случае окончательного разрыва контракта с США на поставки истребителей F-35. «Мы не можем позволить себе остаться без замены [американским машинам]», — заявил изданию высокопоставленный офицер на условиях анонимности. Другой собеседник портала в турецком Минобороны отметил, что «геостратегическая оценка сделает вариант с Россией естественной первой заменой».
В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских систем ПВО С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
10 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова закупить боевые самолеты у других стран, а не у США. Он уточнил, что закупки «будут продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения»
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.
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Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , НАТО , Анкара , США , Турция
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