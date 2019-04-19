Украина обвинила Россию в срыве «пасхального» перемирия в Донбассе

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что 18 апреля должно начаться новое, "пасхальное" перемирие в Донбассе. В четверг МИД самопровозглашенной ДНР сообщил, что "пасхальное" перемирие в ходе видеоконференции контактной группы согласовано не было. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что "все заявления киевских властей о желании заключить "пасхальное" перемирие оказались пустыми словами".

"Шесть часов сегодня продолжалась скайп-конференция трехсторонней контактной группы и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", — написала Геращенко в Facebook.

По её словам, "пасхальное" перемирие должно было вступить в силу в полдень 19 апреля.