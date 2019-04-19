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Украина обвинила Россию в срыве «пасхального» перемирия в Донбассе 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине не смогла согласовать перемирие в Донбассе, которое должно было вступить с 19 апреля, из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны РФ.
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что 18 апреля должно начаться новое, "пасхальное" перемирие в Донбассе. В четверг МИД самопровозглашенной ДНР сообщил, что "пасхальное" перемирие в ходе видеоконференции контактной группы согласовано не было. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что "все заявления киевских властей о желании заключить "пасхальное" перемирие оказались пустыми словами".
"Шесть часов сегодня продолжалась скайп-конференция трехсторонней контактной группы и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", — написала Геращенко в Facebook.
По её словам, "пасхальное" перемирие должно было вступить в силу в полдень 19 апреля.
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Армия , Войска , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Борис Грызлов , МИД , Верховная Рада
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