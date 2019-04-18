«Армата» заговорила женским голосом

Глава бригады специалистов «Уралвагонзавода» по подготовке к ежегодному параду на Красной площади Михаил Бегман рассказал, что бортовая система диагностики танка «Армата» может самостоятельно определять неисправность и сообщать о ней приятным женским голосом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя бригады специалистов корпорации «Уралвагонзавод», обеспечивающих подготовку техники к параду на Красной площади в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, танк «разговаривает» с экипажем женским голосом. А вот если у «Арматы» появится женский экипаж, то разработчики, вполне вероятно, заставят танк «заговорить» и мужским голосом.

Речевой информатор танка Т-14 «Армата» нужен для оповещения экипажей о проблемах в работе отдельных систем или нештатных ситуациях. Сначала подобные устройства устанавливались на летательные аппараты, однако современные образцы сухопутной и морской техники также оснащаются речевыми информаторами. Голосовые оповещения в условиях современного боя считаются одними из наиболее эффективных.

В случае проблем с танком Т-14 на экранах загорается текстовое предупреждение, а женский голос информирует экипаж о проблеме или диктует алгоритм действий: информатор может запретить продолжать движение при неисправности, либо порекомендовать проверить уровень рабочей жидкости. По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслава Халитова, военные прозвали информатор танка «Машенькой».

В российских войсках пока не готовят женские танковые экипажи, но уже нынешним летом в «Танковом биатлоне» могут принять участие экипажи, сформированные из военнослужащих женского пола, отобранных из мотострелковой дивизии. Оснащение танка Т-14 «Армата» системой голосового оповещения осуществляется впервые в истории отечественного танкостроения. Речевые информаторы используются и в западной бронетехнике.