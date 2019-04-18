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Десантники выйдут на Парад Победы с новым оружием 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бойцы Воздушно-десантных войск России готовятся пройти по Красной площади на Параде Победы с новыми автоматами АК-12. Пока же они репетируют на военном полигоне в Алабино.
"РГ" уже писала о том, что в конце прошлого года концерн "Калашников" запустил в серийное производство АК-12. И первую партию новых автоматов армия уже получила. АК-12 — продолжение семейства знаменитых автоматов. Они сохранили безотказный механизм, но при этом повились эргономичные рукоятки и переключатели, планки крепления дополнительного оборудования.
Для репетиции парада в Алабино собрана самая современная техника и вооружение. В составе механизированной колонны 156 единиц техники во главе с танком Т-34. Половина колонны — современные образцы, в том числе и перспективные. Один из таких — вездеход "Чаборз".
Всего в Алабино пройдет 14 совместных тренировок парадных расчетов. А финальные репетиции состоятся уже на Красной площади.
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Армия , Оружие , Ижмаш
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