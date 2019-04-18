Эксперт указал на слабости беспилотного флота США

«Роботизированные подводные и надводные корабли смогут решать примитивные задачи в конкретных районах», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он объяснил, на что смогут рассчитывать США, которые решили пополнить свой флот беспилотными кораблями. Россия еще в прошлом веке создала роботизированную подлодку, но в итоге отказалась от нее.

Планы США пополнить к 2024 году свои военно-морские силы роботизированными и беспилотными подводными и надводными кораблями не представляют чего-то особенного, полагает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Такие корабли будут меньше по габаритам, что ускорит их маневренность, отмечает эксперт.

Ранее стали известны планы США по созданию беспилотного флота против России. К 2024 году ВМС Соединенных Штатов планируют значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей, чтобы соперничать с Россией и Китаем , сообщил американский журнал National Interest. Контр-адмирал Рэнди Крайтс сообщил, что новые роботизированные корабли будут выполнять «функции как обнаружения, так и атаки».

На закупку десяти 10 беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин планируют потратить порядка 4 млрд долларов. Одной из возможных причин создания «беспилотного флота» названы опасения высокопоставленных чинов ВМС США по поводу уязвимости крупных американских кораблей для российских и китайских ракет. В марте сообщалось, что США собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотные аппараты.

Некоторые особенности ограничивают сферу применения подобных кораблей, поясняет Сивков. Главная причина в том, что решения на атомной подлодке принимаются при высокой степени неопределенности. С этой задачей должен справляться личный состав. В случае роботизированных беспилотных кораблей задачи будут решаться в рамках заложенного алгоритма действий. Однако во время выполнения задачи может произойти масса событий, которые не вписываются в стандартный алгоритм.

«Обычный человек решает любые задачи. А подводный беспилотный аппарат сможет решать задачи только по алгоритму, — подчеркивает эксперт. — Поэтому по определению спектр возможных функций этого аппарата будет гораздо меньшим. Именно по этой причине сейчас безэкипажные подводные лодки и надводные корабли создаются как дополнительное оружие».

Сивков напомнил: у США есть подлодки типа «Вирджиния», на борту которых находятся беспилотные аппараты для решения узкого спектра задач. Роботизированные и полностью автономные подводные и надводные корабли смогут решать примитивные задачи в конкретных районах. Скажем, найти корабль в обозначенном районе, или обнаружить и передать данные о подводной цели на береговые командные пункты», — пояснил эксперт. По сути, подобные суда будут представлять из себя «самоходные мины».

Еще одну опасность при использовании беспилотных кораблей представляет возможный сбой бортовой электроники, отмечает Сивков. В результате такого сбоя автономный роботизированный корабль может открыть огонь по своим.

«Именно поэтому Россия и США не строят безэкипажных роботов на земле.

У американцев был печальный опыт, когда во время испытаний робот начал расстреливать приемную комиссию, которая пришла на демонстрацию «новинки».

Риски большие. Новые роботизированные корабли могут повысить возможности флота США. Это оружие будет решать определенный спектр задач, но они отнюдь не заменят обычные корабли и подводные лодки», — прогнозирует Сивков.

Эксперт напомнил, что первая полноценная роботизированная атомная подлодка 705 проекта «Лира» была сделана СССР еще в 70-х годах прошлого столетия. Если численность экипажа обычной АПЛ составляла порядка 120 человек, то у «Лиры» — 24 человека. Использование в конструкции титанового корпуса позволяло подлодке перемещаться с огромной скоростью. «По тем временам этот корабль обладал огромными боевыми возможностями», — напомнил Сивков.

Однако от проекта отказались по той причине, что небольшому по численности экипажу трудно справляться с аварийными поломками. «Если мало человек, то для восстановления работоспособности судна требуется больше времени, повышается риск возникновения катастрофы от последствий аварии. А в случае выхода из строя роботизированного комплекса заменить его в аварийной ситуации действиями личного состава не представляется возможным. Американцы решили поэкспериментировать с этими вещами. Пусть попробуют. Думаю, у них будет та же самая проблема», — прогнозирует эксперт.