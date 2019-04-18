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США скрыли данные о ядерном арсенале 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Toru Hanai / Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа без объяснения причин прекратила раскрывать данные о запасах ядерного оружия. Об этом пишет The New York Times.
О решении стало известно из письма Министерства энергетики в Федерацию американских ученых. Эта некоммерческая организация изучает проблемы ядерного оружия и выступает за открытость правительства в вопросах национальной безопасности. Она отправила запрос, желая уточнить число боеголовок.
В ответном письме из министерства значилось, что «запрашиваемая информация в настоящее время не может быть рассекречена». Причина не объяснялась, однако говорилось, что решение принято после тщательного обсуждения.
Газета отмечает, что таким образом администрация Трампа прекратила практику, введенную при предыдущем президенте Бараке Обаме: в мае 2010-го власти впервые с момента создания ядерного оружия рассекретили данные о его запасах. При этом Белый дом раскрывал данные об арсенале и при Трампе. Сообщалось, что по состоянию на 30 сентября 2017 года запас состоял из 3822 ядерных боеголовок — на 196 меньше, чем годом ранее.
Решение засекретить информацию уже подвергли критике. По словам главы Ядерного информационного проекта в Федерации ученых Ханса Кристенсена, у США нет никакой необходимости скрывать данные. Он считает, что это делает невозможным давление на другие страны для того, чтобы они обнародовали информацию о своих ядерных боеголовках. «Это любопытно, поскольку администрация Трампа неоднократно жаловалась на секретность российских и китайских арсеналов», — добавил эксперт.
The New York Times пишет, что Москва не раскрывает информацию о ядерном арсенале страны, но Вашингтон полагает, что у России в наличии есть около 4350 боеголовок.
По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 1550 боеголовок. Кроме того, ограничения касаются межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.
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Комментарии
Армия , В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Минэнерго , Администрация США , New York Times
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