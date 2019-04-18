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Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, солдату ВСУ надоели издевательства со стороны сослуживцев.
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", — рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Он также добавил, что стрелявший задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Безсонов подчеркнул, что инцидент тщательно скрывается командиром 35-й бригады ВСУ от вышестоящего командования, а небоевые потери будут в итоге преподнесены как полученные в результате обстрелов со стороны ДНР.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысячи человек.
Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
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Армия , Видео , Происшествия
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