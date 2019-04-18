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Один погиб, трое ранены: украинский морпех расстрелял сослуживцев 

Рамблер + ещё 3 31 минуту назад
Украинский военнослужащий 35-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ) обстрелял из автомата своих сослуживцев, приводит «Первый Республиканский Телеканал» слова официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова. В результате один солдат погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл 16 апреля в месте расположения бригады в районе населённого пункта Новотроицкое.
«Военнослужащий, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам», — заявил Безсонов, подчеркнув, что один из украинских военных скончался на месте, ещё трое были госпитализированы с огнестрельными ранами.
По его словам, стрелявший морпех был в состоянии наркотического опьянения. Его задержали. При этом Безсонов не сомневается, что командование бригады сделает всё возможное, чтобы скрыть произошедшее.
«Мы не исключаем, что эти небоевые потери командование бригады преподнесёт, как полученные в результате обстрелов со стороны наших подразделений», — отметил представитель оперативного командования ДНР.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что в ВСУ много проблем, связанных с дисциплиной в частях. По словам руководителя надзорного ведомства, за прошедшие пять лет небоевые потери украинских военнослужащих составили более десяти тысяч человек. Большинство трагедий произошло по причине алкоголизма, суицидальных наклонностей бойцов и дезертирства.
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Армия , Видео , Происшествия
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