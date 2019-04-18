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Компьютер «Арматы» получил гендерно-зависимый голос 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компьютер российского танка Т-14 «Армата» получил женский голос, сообщил ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов «Уралвагонзавода», обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади.
«Система диагностирования этой машины позволяет самостоятельно определить какие-либо несоответствия в работе, если вдруг они возникли. Мало того, что загорается текстовое сообщение, так еще и очень приятный женский голос — в ухо все расскажет», — сказал эксперт. По его словам, «если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос».
В марте стало известно, что прибыльность контрактов корпорации с Минобороны России оставляет желать лучшего.
В том же месяце сообщалось, что Т-14 «Армата» оснастили туалетом.
Тогда же стало известно, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».
В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16, созданный на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода».
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод , ИТАР-ТАСС
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