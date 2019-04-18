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AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия. Об этом в четверг сообщает AFP.
"Было испытание", — приводит агентство слова и. о. главы Пентагона. — Я не хочу вдаваться в подробности деятельности нашей разведки, скажу только, что это была не баллистическая ракета".
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа.
По данным агентства Yonhap, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км. Это первое испытание оружия, о котором было объявлено публично, со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
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Армия , Войска , Чен Ким , Дональд Трамп , Пентагон , France-Presse , КНДР
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