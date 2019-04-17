«Ликвидировали зависимость от Запада»: на что способны новые российские снайперские винтовки

В ближайшие годы в России будет создана новая тактическая снайперская винтовка «Уголёк». Разработкой этого оружия по заказу Минобороны РФ занимается Центральный институт точного машиностроения ( ЦНИИТОЧМАШ ). Предприятие должно изготовить винтовку, которая превзойдёт по дальности и точности стрельбы легендарную СВД. Последние годы отечественный оборонный комплекс ликвидировал зависимость от Запада и совершил прорыв в сегменте снайперского оружия, отмечают эксперты. Теперь современные российские винтовки не уступают по характеристикам лучшим западным образцам.

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) начал испытания нового самозарядного снайперского комплекса «Уголёк», сообщает газета «Климовский оружейник», которую издаёт подмосковное предприятие. В ближайшее время винтовка будет проверена на соответствие показателям дальности, кучности и точности стрельбы, а также бронебойного действия боеприпасов.

«Уголёк» полностью изготовлен из отечественных комплектующих. Винтовка будет выпускаться в двух вариантах: под патрон.308 Winchester (7,62 х 51 мм) и более мощный.338 Lapua Magnum (8,6 х 70 мм). ЦНИИТОЧМАШ выполняет работы по заказу Минобороны РФ, но планирует создать на базе армейского образца «Уголька» линейку охотничьих самозарядных винтовок.

Новый снайперский комплекс будет состоять из самой винтовки и различного навесного оборудования, включая прицелы. По словам инженера ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова, в интересах военных будут созданы «новые патроны в натовских калибрах, новые пороха, новые капсюли». Весь цикл работ планируется завершить в 2022 году.

Переход к новому поколению

В феврале 2019 года в интервью газете «Известия» гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков заявил, что «Уголёк» не разрабатывается на замену легендарной снайперской винтовки конструкции Евгения Драгунова (СВД). По его словам, данное оружие идеально справляется с поражением целей на расстоянии 500—800 м. По этой причине задача «Уголька» — вести эффективную стрельбу на дальности свыше 800 м.

«Сейчас первые образцы готовы, проводятся отстрелы, учитываются замечания. В этой работе я вижу будущее нашего института. Отмечу, мы создаём не просто винтовки, а целые снайперские комплексы, куда входит и всё навесное оборудование, и высокоточные боеприпасы», — пояснил Баков.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин отметил, что на современном театре военных действий армейским подразделениям требуются винтовки, которые превосходили бы СВД по дальности и кучности стрельбы. По его словам, в настоящее время диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), в составе которых действуют снайперы, очень часто приходится поражать цели на дальности свыше одного километра.

«СВД — бесспорный фаворит. Это безотказное, неприхотливое и надёжное оружие. Однако винтовке Драгунова не всегда хватает эффективной дальности стрельбы. Также нарекания военных вызывает чрезмерная длина винтовки (1,2 м) и недостаточная кучность. Вполне закономерно, что Минобороны рассчитывает получить более современное оружие. Я думаю, что это непростая, но выполнимая задача», — сказал Бутырин.

Как пояснил эксперт, к армейскому снайперскому оружию предъявляются достаточно жёсткие требования. Помимо высокой дальности и кучности, винтовка должна быть лёгкой и максимально простой в использовании. Отдельное внимание инженерам ЦНИИТОЧМАШ придётся уделить уровню надёжности, которая должна быть сопоставимой с СВД, рассуждает Бутырин.

«У бойца, как правило, нет времени на подготовку к стрельбе. К тому же военнослужащие в составе ДРГ часто вынуждены совершать продолжительные изнурительные пешие марши. Это означает, что «Уголёк» должен иметь минимум выступающих поверхностей, мгновенно приводиться в боеготовое состояние и безотказно вести стрельбу в абсолютно любых погодных условиях, сохраняя при этом необходимую точность», — сообщил Бутырин.

Снайперские винтовки СВД и СВДС © Wikimedia commons

В настоящее время на вооружении Сухопутных войск РФ и ВДВ стоят в основном различные версии СВД — модернизированный вариант классической винтовки Драгунова (СВДМ), модификация со складным прикладом (СВДС) и крупнокалиберная версия (СВДК). Спецподразделения ВС оснащены СВУ-АС (7,62 × 54 мм и 7,62 × 51 мм) и ВСС «Винторез» (9 х 39 мм) разработки ЦНИИТОЧМАШ и Тульского оружейного завода

Как полагают эксперты, СВД будет постепенно заменяться в войсках снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая впервые была представлена на форуме «Армия-2017». Масса оружия составляет 4—4,5 кг, дальность — до 1,2 км. Винтовка разработана концерном «Калашников» и будет выпускаться в вариантах под калибр 7,62 × 54 мм и натовский патрон 7,62 × 51 мм.

«Преимущества этой винтовки заключаются в её точности. Кучность боеприпасов равна примерно одной угловой минуте (максимальный разлёт пуль после пяти выстрелов составляет около 29 мм между центрами попаданий с дистанции 100 м. — RT). Это очень высокий стандарт для винтовки-полуавтомата такого калибра», — заявил ранее RT директор по специальным проектам концерна «Калашников», чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин.

«Долгожданный шаг вперёд»

Последние годы российские государственные и частные компании разработали несколько перспективных образцов снайперского оружия. Например, в 2017 году ЦНИИТОЧМАШ представил тактическую винтовку «Точность» для нужд ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Оружие было создано на основе опытного комплекса Т-5000 компании ГК «Промтехнологии» (Orsis). Винтовка выпускается в двух модификациях — под патроны 7,62х51 мм и 8,6х69 мм. На сегодняшний день «Точность» поставляется в строевые подразделения и спецназ Росгвардии.

По ряду тактико-технических характеристик «Точность» превосходит популярную австрийскую тактическую винтовку Steyr-Mannlicher SSG 08, которую раньше закупали силовые ведомства РФ. Максимальная дальность «Точности» — до 1,5 км, вес — от 5,8 до 6,2 кг. Отечественное оружие позволяет поражать цели без предварительной пристрелки и в любых погодных условиях.

До начала серийного производства Т-5000 снискала славу одной из самых точных в мире. В 2012 году с этой винтовкой команда управления «А» ЦСН ФСБ взяла золото на чемпионате мира по снайперской стрельбе среди полицейских и армейских подразделений. В 2016 году на чемпионате Европы по снайпингу победу одержала команда ФСО, также вооружённая винтовкой компании Orsis.

Однако Т-5000 пришлось дорабатывать из-за достаточно большого количества импортных комплектующих и некоторых эксплуатационных недостатков. В частности, «Точность» получила магазин на 10 патронов, тактическое цевьё, модернизированный приклад для более комфортной стрельбы с позиции лёжа.

«Насколько я понимаю, принятию на вооружение Т-5000 препятствовала в том числе высокая цена. Но замена отдельных комплектующих и запуск масштабного серийного производства позволили удешевить винтовку. Появление «Точности» стало несомненным и долгожданным шагом вперёд. Данная винтовка избавила российские силовые структуры от необходимости приобретать западные образцы», — отметил Бутырин.

Огромных успехов, по мнению эксперта, добилась частная компания Lobaev Arms (Калужская область). Инженеры предприятия разработали самую дальнобойную винтовку в мире — СВЛК-14С «Сумрак» под специальный патрон.408 CheyTec (10,3×77 мм). В 2017 году она поразила цель на расстоянии 4,178 км. На базе «Сумрака» может быть создана новая винтовка для Вооружённых сил.

В 2017 году Lobaev Arms представила публике винтовки ДВЛ-10 М1 «Диверсант» и ДВЛ-10 М2 «Урбана». Первая разработана для армейских частей, вторая — для полицейских подразделений и спецслужб с целью ведения боя в городских условиях. Кучность винтовок соответствует лучшим мировым стандартам: у «Диверсанта» — 0,5 угловой минуты, у «Урбаны» — 0,38.

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв сообщил в беседе с RT, что российский оборонный комплекс достиг значительных успехов в разработке снайперского оружия, прицелов и в налаживании производства необходимых боеприпасов.