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В России начали испытывать «Уголёк» 

Популярная механика + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступил к оценочным и сравнительным испытаниям дальнобойного снайперского комплекса «Уголёк», разрабатываемого по заказу Министерства обороны России.
На предыдущем этапе испытаний проводилась первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков, теперь же ЦНИИТОЧМАШ, как сообщает ТАСС, начал оценочные и сравнительные испытания перспективного снайперского комплекса «Уголёк», который будет состоять исключительно из компонентов российского производства. Высокоточный самозарядный снайперский комплекс разрабатываемого по заказу Минобороны РФ.
Новый этап испытаний предполагает более детальный анализ возможностей российских снайперских винтовок, в частности, в области точности и кучности стрельбы, а также бронепробиваемости патронов. По окончании оценочных и сравнительных испытаний будет принято решение о соответствии образцов и выбрано несколько наиболее подходящих винтовок, которые впоследствии пройдут комплексную программу испытаний.
Дальнобойная снайперская винтовка «Уголёк» разрабатывается в двух калибрах: 7,62 х 51 мм (.308 Winchester) и 8,6 х 69 мм (.338 Lapua Magnum). Предполагается оснащать её новыми прицельными комплексами. Как сообщал заместитель генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов, на данный момент в рамках опытно-конструкторской работы на испытаниях находятся шесть разных образцов винтовок российских производителей.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , ЦНИИТОЧМАШ
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