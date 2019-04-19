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США собрались увеличить военный контингент в Польше 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон увеличит численность военного контингента на территории Польши, сообщила американский посол в Варшаве Джорждетт Мосбахер.
Дипломат сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры об усилении присутствия американских войск в Польше. «Могу сказать, что будет больше [американских военных в Польше]», — приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на журнал Polska.
Напомним, Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. Предлагалось назвать эту базу Fort Trump («Форт Трамп»).
На этой неделе Bloomberg писал, что администрация Трампа и польские власти приближаются к договоренности в консультациях, касающихся размещения американской военной базы на территории республики.
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Армия , В мире , США , РИА Новости , Bloomberg , Польша
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