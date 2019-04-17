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США обнаружили ядерное производство в Северной Корее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северная Корея, вероятно, приступила к переработке радиоактивного материала в ядерное топливо для боеголовок. Об этом сообщили в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований, передает Reuters.
Эксперты сделали такие выводы на основе спутниковых снимков главного северокорейского полигона в Йонбене. На них запечатлены пять специальных железнодорожных вагонов, находящиеся неподалеку от установки по обогащению урана и радиохимической лаборатории.
В центре отметили, что ранее вагоны, «похоже, были связаны с перевозкой радиоактивного материала или с его переработкой». В этой связи аналитики не исключают возобновления этой деятельности.
В то же время Госдепартамент США отказался комментировать разведданные. По данным источника агенства, это связано с тем, что эксперты сами не уверены в значительности активности в КНДР.
В марте сообщалось, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты или спутника. К таким выводам эксперты пришли, изучив спутниковые снимки территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна.
До этого стало известно, что КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Работы по его демонтажу начались в конце 2018 года и были приостановлены после того, как переговоры с США зашли в тупик.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Госдеп США , Reuters , КНДР
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